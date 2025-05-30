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لبنان

بالصور: شهيد باستهداف سيارة في دير الزهراني.. وهذه هويته

Lebanon 24
30-05-2025 | 23:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مسيّرة إسرائيلية استهدفت فجرا سيارة في دير الزهراني ما أدى إلى سقوط شهيد
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وعُلم لاحقا ان الشهيد هو محمد جمول وقد تم استهدافه أثناء ذهابه إلى الجامع لأداء صلاة الفجر.

 
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