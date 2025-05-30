كان بحوزتهم أسلحة.. توقيف 3 أشخاص في الضنية

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أوقف حاجز تابع للجيش عند سد - بلدة بقرصونا في ، 3 أشخاص هم "و.ش" "ح.ف" "وأ.ظ" وذلك بعد العثور بحوزتهم على مسدسين، ورشاشين كلاشينكوف، وقاذف صاروخي وذخائر متنوعة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.