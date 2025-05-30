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لبنان

كان بحوزتهم أسلحة.. توقيف 3 أشخاص في الضنية

Lebanon 24
30-05-2025 | 23:12
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أوقف حاجز تابع للجيش عند سد بريصا - بلدة بقرصونا في الضنية، 3 أشخاص هم "و.ش" "ح.ف" "وأ.ظ" وذلك بعد العثور بحوزتهم على مسدسين، ورشاشين كلاشينكوف، وقاذف صاروخي وذخائر متنوعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 
 
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