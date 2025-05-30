خمسة ملفات أمنيّة عالقة بين لبنان وسوريا

Advertisement

كتب ميشال نصر في" الديار": شكل وصول الادارة الجديدة، ودخول على خط ، عبر فرضها مجموعة من المطالب والشروط، على النظام، من بينها "عدم الاعتداء على الجيران وتعريض امنهم للخطر"، تطورا نوعيا في العلاقات – السورية، طال اكثر من مجال من بينها، الامني، الذي يشكل ركيزة اساسية، حيث ثمة الكثير من الملفات "الدسمة" العالقة، وابرزها:-ترسيم الحدود وضبطها: فالتداخل الحدودي في اكثر من نقطة وغياب الترسيم الرسمي سبب في الفترة الاخيرة في اندلاع اشتباكات، كما صعب من عملية ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية.وفي هذا الاطار علم ان لجنة مشتركة ستشكل لبحث الترسيم وانجازه، بعدما تسلم دفعة من الارشيف الفرنسي الخاص بالحدود بين البلدين، والذي سيساهم في حل الاشكالية بسرعة.اما بالنسبة لمزارع ، فان الامر يبقى مرتبطا باتفاق ثلاثي اسرائيلي - لبناني – سوري، وبالتسوية الاكبر في المنطقة، اذ ترى مصادر دبلوماسية ان الامر سيكون مرتبطا بالاتفاق النهائي بين الدول الثلاث، وحدود كل منهما.وفيما خص الترسيم البحري، تكشف المصادر ان الامر مرتبط بانتهاء المفاوضات الروسية – السورية وحسم مصير الشركات التي تولت الامساك بالمنطقة الاقتصادية الخالصة السورية، ليصار بعد ذلك الى حل الخلاف مع لبنان، الذي يطالب باستعادة مئات الكيلومترات التي وضعت دمشق يدها عليها.-ملف التهريب، والذي تم ضبطه بشكل كبير، اذ علم في هذا الاطار عن وجود مشروع بريطاني لاقامة سلسلة من ابراج المراقبة على الحدود، من الجانب السوري، تستكمل الشبكة التي بدأت من الجهة اللبنانية والتي يتوقع تعزيزها ببناء مجموعة جديدة من تلك الابراج وتجهيزها.علما ان عمليات التهريب من الجهتين قد تراجعت بشكل لافت، رغم استمرار الخروقات، نتيجة عدة عوامل، اقتصادية وامنية، خصوصا بعد سقوط الشبكات المنظمة المشتركة، العاملة على الجهتين من الحدود، والتي كان لها نشاطات في مختلف المجالات من تجارة المخدرات والمنشطات الى تهريب البشر والاتجار بهم، وصولا الى التعاون مع شبكات أجنبية.-ملف السوريين: والذي يشكل قنبلة موقوتة، في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها، وآخرها وقف المفوضية للنازحين تقديماتها الصحية للنازحين المسجلين، مع ما يشكله ذلك من اعباء اضافية على ، ومن خطر انتشار الاوبئة في البيئات الحاضنة لهذا الوجود.ففي الوقت الذي تردد فيه عن قرب حصول زيارة لوزير الخارجية السورية، الى ، لاطلاق عمل لجنة مشتركة مهمتها تنسيق وتامين عودة النازحين السوريين، في اطار خطة تحدثت عن "اعادة" 400 الف نازح، لا يزال لبنان يستقبل المزيد من النازحين من اتباع الاقليات، نتيجة المخاوف الامنية وعدم وجود ضمانات بعد الاحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري ومنطقة السويداء.ملف الموقوفين والمطلوبين بين البلدين: وهو يشكل مشكلة جدية، قد تحتاج لوقت طويل لمعالجتها لتشابك الامني والسياسي والقضائي فيها. وفي هذا الاطار، وبحسب ما اعلن مسؤولون سوريون فان مشكلة جزء كبير من المحكومين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قد حلت وفقا للاتفاقيات القضائية المعمول بها بين البلدين، غير ان المعضلة تكمن في وضع اللبنانيين والسوريين الذين قاتلوا الى جانب ، وحوكموا بقضايا ارهابية، وكذلك ببعض اللبنانيين المطلوبين للقضاء بجرائم ارهابية، وقد فروا الى ، حيث تم تجنيسهم وتسليمهم وظائف قيادية في الاجهزة الامنية والعسكرية الجديدة.التنسيق الامني بين الطرفين: والذي يشهد تطورا مع الوقت، خصوصا ان الاطر والآليات المنظمة التي وضعت له، قد اثبتت نجاحها في اكثر من محطة وحادثة، فرفع الدولية عن سوريا والانفتاح العربي والدولي على دمشق، صب لصالح تفعيل عمليات التعاون الامني بين لبنان وسوريا.