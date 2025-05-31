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لبنان

حول مقترح وقف اطلاق النار في غزة.. هذا ما كتبه وليد جنبلاط

Lebanon 24
31-05-2025 | 00:47
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كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر منصة "أكس": "كفى أوهامًا حول إمكانية وقف إطلاق النار في غزة أو احتمال تبادل أسرى كون الخطة الإسرائيلية تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع اقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات النازية حيث الانسان رقم على طريق التهجير أو الإبادة". 
 
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