حول مقترح وقف اطلاق النار في غزة.. هذا ما كتبه وليد جنبلاط

كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي " عبر منصة "أكس": "كفى أوهامًا حول إمكانية وقف إطلاق النار في غزة أو احتمال تبادل أسرى كون الخطة تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع اقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات حيث الانسان رقم على طريق التهجير أو الإبادة".

كفى اوهام حول امكانية وقف إطلاق النار في غزة او احتمال تبادل أسرى كون الخطة الاسرائيلية تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع اقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات النازية حيث الانسان رقم على طريق التهجير او الإبادة #غزة pic.twitter.com/DamBlZrUxB — (@walidjoumblatt) May 31, 2025 Advertisement