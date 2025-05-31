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لبنان

تواصل بين "الكتائب والقوات"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 01:30
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لفت مصدر حزبي الى أن قيادتي حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية تواصلتا في اليومين الماضيين بشأن عدد من الملفات وخاصةً السجال الذي حصل بين نواب الحزبين بما خص تبعات الإنتخابات في زحلة، والفورة الكلامية التي خرجت عن المنطق والتاريخ السياسي للمحازبين . 
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المصدر لفت الى أن هناك مسؤولية نسبية بما خص الإخفاق في إدارة المعركة والتفاوض من كلا الجانبين. 
الطرفان أجمعا على ضرورة وقف الحملات الكلامية التي تقسم الشارع الواحد من دون أي جدوى والتركيز على التعاون في المعركة النيابية الكبرى سنة 2026.
 
المصدر: لبنان 24
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