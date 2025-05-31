تباين داخل "التيار"

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يسود تباين واضح داخل الفريق القيادي في " " بشأن كيفية التعاطي مع في المرحلة المقبلة، في ظل التحولات السياسية والانتخابية.ففي وقت يدعو فيه واسع داخل القيادة إلى إعادة وصل ما انقطع مع الحزب، يبرز فريق آخر يرفض العودة إلى هذا التحالف ويتمسك بخيار التمايز والاستقلالية.المفارقة أن بعض من يروّجون لفكرة إعادة التحالف هم من اليميني داخل "التيار"، وكانوا سابقاً من أبرز خصوم "حزب الله"، إلا أنهم اليوم يعتبرون أن لهذا التحالف فوائد انتخابية كبيرة، خصوصاً في بعض الدوائر الحساسة حيث يلعب الصوت دوراً حاسماً.في المقابل، يتمسك الفريق الرافض بالخط السياسي الذي اعتمده "التيار" في السنوات الأخيرة، والمبني على التمايز عن "حزب الله" معتبرين أن العودة إلى التحالف تعني خسارة شريحة واسعة من الرأي وإضعاف موقع "التيار" كقوة مستقلة.