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لبنان
"إرتباك أمني" يهدّد المخيمات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-05-2025
|
02:15
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تخوّف مصدر أمنيّ من حصول حالة إرتباك أمنية توازياً مع بدء عملية تسليم الفصائل
الفلسطينية
المختلفة سلاحها عملاً بالإتفاق المرتبطة بنزع سلاح المخيمات لصالح
الدولة اللبنانية
.
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المصدر قال إنَّ هذا الأمر تتحسّب له الدولة
اللبنانية
وأيضاً الجيش الذي يعملُ حالياً على تعزيز كافة إجراءاته الأمنية في محيط المخيمات من دون أي استثناء وذلك تداركاً لحصول أي طارئ.
ولفت المصدر إلى أنَّ هناك مخاوف لدى
الفلسطينيين
واللبنانيين القاطنين عند أطراف المخيمات وداخلها وتحديداً عندما يتعلّق الأمر بكلامٍ عن حصول مناوشات مسلحة قد تؤدي إلى تضرر منازلهم مثلما كان يحصلُ سابقاً إبان جولات القتال الماضية داخل المخيمات، مشيرة إلى أنَّ السعي اليوم هو لإحتواء التوتر لا تفاقمه، وبالتالي عدم تكرار تجربة "مخيم
نهر البارد
" عام 2007 بعدما عمل الجيش على تطهير الأخير من جماعة "
فتح الإسلام
".
المصدر:
لبنان 24
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