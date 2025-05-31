"إرتباك أمني" يهدّد المخيمات

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تخوّف مصدر أمنيّ من حصول حالة إرتباك أمنية توازياً مع بدء عملية تسليم الفصائل المختلفة سلاحها عملاً بالإتفاق المرتبطة بنزع سلاح المخيمات لصالح .المصدر قال إنَّ هذا الأمر تتحسّب له الدولة وأيضاً الجيش الذي يعملُ حالياً على تعزيز كافة إجراءاته الأمنية في محيط المخيمات من دون أي استثناء وذلك تداركاً لحصول أي طارئ.ولفت المصدر إلى أنَّ هناك مخاوف لدى واللبنانيين القاطنين عند أطراف المخيمات وداخلها وتحديداً عندما يتعلّق الأمر بكلامٍ عن حصول مناوشات مسلحة قد تؤدي إلى تضرر منازلهم مثلما كان يحصلُ سابقاً إبان جولات القتال الماضية داخل المخيمات، مشيرة إلى أنَّ السعي اليوم هو لإحتواء التوتر لا تفاقمه، وبالتالي عدم تكرار تجربة "مخيم " عام 2007 بعدما عمل الجيش على تطهير الأخير من جماعة " ".