مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!

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كشفت معلومات " " أنَّ عدد السوريين الذين يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها مفوضية للاجئين، تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.وذكرت المصادر أن المبلغ المقدم من المفوضية هو 45 دولاراً للعائلة الكاملة، فيما قيمة المساعدة الغذائية تبلغ 20 دولاراً لكل شخص ضمن عائلة يصلُ عدد أفرادها إلى 5 أشخاص كحدّ أقصى.المصادر قالت أيضاً إنّه يمكن أن تكون هناك عائلات لا تستفيد من أي نوع من هذه المساعدات أو أنه من الممكن أن تستفيد من نوعٍ واحد فقط.