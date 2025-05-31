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لبنان

مساعدات المفوضية: 45 دولاراً للعائلة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 02:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عدد النازحين السوريين الذين يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.
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وذكرت المصادر أن المبلغ المقدم من المفوضية هو 45 دولاراً للعائلة الكاملة، فيما قيمة المساعدة الغذائية تبلغ 20 دولاراً لكل شخص ضمن عائلة يصلُ عدد أفرادها إلى 5 أشخاص كحدّ أقصى.
المصادر قالت أيضاً إنّه يمكن أن تكون هناك عائلات لا تستفيد من أي نوع من هذه المساعدات أو أنه من الممكن أن تستفيد من نوعٍ واحد فقط.
 
المصدر: لبنان 24
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