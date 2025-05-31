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لبنان

رائف رضا: للمشاركة بكثافة بانتخابات نقابة الأطباء خدمة للعمل النقابي

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:06
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أعلن المرشح لمركز نقيب الأطباء البرفسور رائف رضا، في بيان، أن "انتخابات النقابة ستجري في بيروت غدا للأعضاء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وانتخاب النقيب سيتم بين الساعة الرابعة والسابعة، وأعضاء اللائحة هم:  
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لعضوية مجلس النقابه الأطباء: ايلي بيطار، وجيهه عثمان، وهيب سلامه، عماد عاصي وسمير الحلبي، وسينضم لاحقا بعض الاسماء للعضوية.

للمجلس التأديبي: الطبيب يوسف  سعيد. لصندوق التقاعد: الطبيب جمال مراد. لصندوق الاعانه والتأمين: الطبيب سامي بدوي، الطبيب صباح الصباح والطبيبه صبحية الحجلي".

وقد دعا البرفسور رضا  الأطباء إلى "المشاركة بكثافه للتغيير، ودعم اللائحة خدمة للعمل النقابي وللوصول إلى نقابة حرة مستقلة لتحقيق المطالب النقابية المزمنة والتي طال انتظارها".
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