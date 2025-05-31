رائف رضا: للمشاركة بكثافة بانتخابات نقابة الأطباء خدمة للعمل النقابي

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أعلن المرشح لمركز نقيب الأطباء البرفسور ، في بيان، أن "انتخابات النقابة ستجري في غدا للأعضاء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وانتخاب النقيب سيتم بين الساعة الرابعة والسابعة، وأعضاء اللائحة هم:لعضوية مجلس النقابه الأطباء: ، وجيهه عثمان، وهيب سلامه، وسمير الحلبي، وسينضم لاحقا بعض الاسماء للعضوية.للمجلس التأديبي: الطبيب يوسف سعيد. لصندوق التقاعد: الطبيب جمال مراد. لصندوق الاعانه والتأمين: الطبيب سامي ، الطبيب والطبيبه صبحية الحجلي".وقد دعا البرفسور رضا الأطباء إلى "المشاركة بكثافه للتغيير، ودعم اللائحة خدمة للعمل النقابي وللوصول إلى مستقلة لتحقيق المطالب النقابية المزمنة والتي طال انتظارها".