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لبنان

"بلبلة فلسطينية" في لبنان.. ما سببها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 03:30
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تحدّثت معلومات عن وجود "بلبلة" في صفوف أطراف مختلفة داخل القيادة الفلسطينية في لبنان إزاء مسألة نزع سلاح المخيمات، مشيرة إلى أن هذا الأمر انسحب على نقاشات كثيرة وعديدة لاسيما بعدما بادرت جهات إلى الترويج لأمر مفاده أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أتى إلى لبنان لنزع سلاح المخيمات من دون الإلتفات لحاجات سكانها.
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وذكرت المعلومات أن المساعي الفلسطينية الآن تكمن باتجاه "حلحلة" أي ثغرة، مشيرة إلى أنَّ عباس والكوادر الأساسيين معه وعلى رأسهم عزام الأحمد، يتابعون ملف المخيمات بدقة، كما أن الخطوط بينهم وبين ممثلي منظمة التحرير في لبنان مفتوحة لتنسيق الخطوات المطلوبة.
 
في المقابل، فإنّ بعض الأطراف الناشطة ضمن حركة "فتح" تتحدث عن تمسّكها بخارطة الطريق التي ستضعها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب اللبناني، لكنها قالت إنّ المسألة تحتاج إلى الكثير من الوقت لتبلور نقاط مفصلية ومهمة تتعلق بالمخيمات ومستقبلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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