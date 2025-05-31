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لبنان

فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر الى لبنان

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:26
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باشرت فصيلة درك برمانا، بإمرة الرائد جوزيف سرحان، بإشارة من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله،  تحقيقاتها الأولية في موضوع تهريب أدوية من تركيا ومن مصر الى لبنان، وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص هم: أ.س (سوري الجنسية) ف.ن (لبنانية) م.م (سوري الجنسية)، وقد بوشر التحقيق مع ما يقارب 50 صيدلانياً و60 تاجر أدوية، علماً أن محضر التحقيق الذي بدأ في 22 أيار الجاري لا يزال مفتوحاً والتحقيقات مستمرة. 
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