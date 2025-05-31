فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر الى لبنان

باشرت فصيلة درك ، بإمرة الرائد ، بإشارة من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله، تحقيقاتها الأولية في موضوع تهريب أدوية من ومن مصر الى ، وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص هم: أ.س (سوري الجنسية) ف.ن (لبنانية) م.م (سوري الجنسية)، وقد بوشر التحقيق مع ما يقارب 50 صيدلانياً و60 تاجر أدوية، علماً أن محضر التحقيق الذي بدأ في 22 أيار الجاري لا يزال مفتوحاً والتحقيقات مستمرة.

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