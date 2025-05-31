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لبنان

الرئيس سلام منح باسم رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق اللبناني لمكرمين من الجامعة الاميركية.. فضلو خوري: نعمل على تغيير العالم

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:47
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أقامت الجامعة الاميركية  في بيروت احتفال التخرج  السادس والخمسين بعد المئة في حرم الجامعة مساء أمس، ومنح خلاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة فضي، للمكرّمَين من أصل لبناني: الدكتور رئيف جحا والدكتور فيليب خوري، تقديرا لإنجازاتهما.
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وتخلل الاحتفال الذي يستمر ليومين؛  منح الدكتوراه الأكاديمية والدكتوراه الطبية وشهادة الماجستير لنحو 678 طالبا وطالبة بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية لكل من كريستيانا فيغيريس والدكتور رئيف جحا والدكتور فيليب خوري.

بداية النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة،  ثم تحدث رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، وقال: "خريجو الجامعة الأميركية في بيروت لا يملكون فقط القدرة على القيادة، بل أيضاً القدرة على بناء الجسور، والقدرة أن يكونوا صنّاع سلام حيث تكون الحاجة الأمسّ للسلام".

وتابع: "في الجامعة الأميركية في بيروت، نحن لا نعمل لنيل تصنيف بين جامعات العالم. نحن نعمل على تغيير العالم. نحن لا ندرّب فقط استشاريين وأطباء وممرّضين ومهندسين وعلماء يتقاضون رواتب مرتفعة. نحن ندرّب صانعي تغيير".

وأردف: "نحن هنا لنرفع، ونمكّن، وننير، ونحوّل. نحن لسنا هنا فقط لمساعدتكم على اكتساب المعرفة أو الوظائف أو الفرص أو الشهادات أو الثروة، بل لمساعدتكم في الارتقاء، لرفع أُسَرِكم ومجتمعاتكم وأوطانكم. وهذا الأمر أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".

وأشار خوري الى فرحة العيش مع هدف، وعن حقّ كل فرد في السعي لتحقيق الصحة والسعادة وحياة أكثر وفرة.

والقى الدكتور في طب جراحة الرأس والعنق والانف والحنجرة نادر زلاقط، كلمة الخريجين، وتطرق فيها الى  تخرّجه كشاب من زحلة مع معرفة ضئيلة ببيروت وجامعاتها، كطبيب من أفضل كلية طب في الشرق الأوسط.

 وأردف: "لم أكن أعرف أنّ الجامعة الأميركية في بيروت هي بوّابة إلى العالم بأسره. فمن قاعات المستشفى الأول إلى مركز السرطان الأول وشركة التكنولوجيا الأولى في العالم، دائماً هناك خريج من الجامعة الأميركية في بيروت على استعداد للتوجيه والدعم ورفع الآخرين".

 وأضاف: "لقد منحتنا الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من مجرد تعليم، لقد منحتنا منصّة انطلاق صوب كل ركن من أركان العالم."

ثم منح رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة لمكرّمي هذا العام، تقديراً لعطاءاتهم وتمثيلهم لقيم الجامعة الأميركية في بيروت وهم : الدبلوماسية

والمؤلفة ومهندسة اتفاق باريس للمناخ، كريستيانا فيغيريس؛ طبيب الحساسية واختصاصي علم المناعة وأستاذ رتبة جيمس غامبل لطب الأطفال في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتور رئيف جحا؛  والأكاديمي ومؤرخ لبنان وسوريا وفلسطين والرئيس الفخري لمجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فيليب خوري.

بعدها، قلد الرئيس سلام الدكتور فيليب خوري وسام الاستحقاق الفضي، وقال: "قرر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني الفضي وكلفني وشرفني ان اسلمكم اياه متمنيا لكم المزيد من التقدم والازدهار".

ثم قلد  الرئيس سلام الدكتور جحا أيضا وسام الاستحقاق الفضي قائلا: "قرر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون منح الدكتور رئيف جحا وسام الاستحقاق اللبناني الفضي وكلفني ان اسلمكم اياه متمنيا لكم المزيد من النجاح."

بعد ذلك تحدث خطيب الاحتفال الرئيسي الدكتور رئيف جحا الذي تخرّج من الجامعة الأميركية في بيروت والمتخصص مجال طب الأطفال والمناعة، عن تجربته كطالب في علم الأحياء ثم كطالب طب في الجامعة الأميركية في بيروت، كما تحدّث أيضاً عن التأثير الذي لعبه التعليم الشامل ومرشديه والعلاقات التي كوّنها في الجامعة في مسيرته التعليمية والمهنية. وقال: "الحصول على المهارات اللازمة لعيش حياة فاعلة وناجحة وسعيدة يتطلب نوع التعليم الذي توفّره الجامعة الأميركية في بيروت".

وأردف: "من ركائز تعليمي في الجامعة الأميركية في بيروت أساتذتي الذين كانوا مثالي الأعلى، لقد تعلمت من مُرشِدِيَّ في الجامعة الأميركية في بيروت الصرامة والعمل الجاد والحب القاسي واللباقة والتواضع والرأفة والمرح".

ونصح جحا المتخرجين بالعمل الجادّ والتركيز الشديد." واعتبر  ان  هناك أمران  يستحقان إنفاق المال عليهما هما التعليم والذكريات. و قال:" ان الجامعة الأميركية في بيروت أعطتكم الكثير من كل منهما، فاستخدموهما لتعيشوا حياة أكثر وفرة."

  وتخلل الاحتفال تقديم شهادات لمرشحين من كليات : الاداب والعلوم، الطب،  العلوم الزراعية والغذائية، العلوم الصحية، وكليات: رفيق الحريري للتمريض، مارون سمعان للهندسة والعمارة، سليمان العليان لادارة الاعمال. كما  تضمن أيضا محطات موسيقية احيتها جوقة الجامعة الاميركية في بيروت.
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