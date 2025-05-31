Advertisement

لبنان

من هو المستهدف بغارة دير الزهراني؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1368547-638842857488433486.png
Doc-P-1368547-638842857488433486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، استهداف موقع في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، أسفر عن "مقتل" محمد علي جمول، قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف التابع لحزب الله. وفق البيان.
Advertisement
 
وأشار البيان أن جمول كان "مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومؤخراً تورط في إعادة بناء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة". 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد في "غارة دير الزهراني"
lebanon 24
31/05/2025 14:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
lebanon 24
31/05/2025 14:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من المستهدف بغارة عيتا الشعب؟ معلومات تكشف
lebanon 24
31/05/2025 14:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف سيارة في دير الزهراني وسقوط شهيد
lebanon 24
31/05/2025 14:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24