من هو المستهدف بغارة دير الزهراني؟

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زعم المتحدث باسم الجيش ، اليوم، استهداف موقع في منطقة ، أسفر عن "مقتل" محمد ، قائد الوحدة الصاروخية في قطاع التابع لحزب الله. وفق البيان.وأشار البيان أن كان "مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باتجاه ، ومؤخراً تورط في إعادة بناء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة".