مارتينوس زار باسيل وشكره على دعمه لرئاسة الإتحاد منذ انطلاق الإستحقاق

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إستقبل رئيس رئيس إتحاد بلديات الأستاذ يرافقه السيد ، بحضور كل من د. ، ، أديب ، والرئيس السابق لبلدية حالاتشكر مارتينوس رئيس على دعمه خلال إنتخابات بلدية ورئاسة الإتحاد منذ إنطلاق الإستحقاق البلدي، وإتفق المجتمعون على التواصل الدائم والتعاون المستمر من أجل تفعيل الإتحاد وتأمين الإنماء في .