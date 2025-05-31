Advertisement

لبنان

مارتينوس زار باسيل وشكره على دعمه لرئاسة الإتحاد منذ انطلاق الإستحقاق

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1368548-638842858875500004.jpg
Doc-P-1368548-638842858875500004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس إتحاد بلديات جبيل الأستاذ فادي مارتينوس يرافقه السيد ميشال خليفة، بحضور كل من د.طارق صادق، طوني بو يونس، أديب جبران، والرئيس السابق لبلدية حالات توفيق الراعي
Advertisement

شكر مارتينوس رئيس التيار على دعمه خلال إنتخابات بلدية قرطبا ورئاسة الإتحاد منذ إنطلاق الإستحقاق البلدي، وإتفق المجتمعون على التواصل الدائم والتعاون المستمر من أجل تفعيل الإتحاد وتأمين الإنماء في قضاء جبيل.
مواضيع ذات صلة
مارتينوس زار مها الخوري أسعد شاكرا دعمها ورعايتها للائحة "قرطبا بتستاهل"
lebanon 24
31/05/2025 14:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح لرئاسة بلدية زحلة غزالة زار حزب الاتحاد السرياني
lebanon 24
31/05/2025 14:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نجدد دعمنا لرئاسة الجمهورية وكل المؤسسات الدستورية على حساب أي ميليشيا
lebanon 24
31/05/2025 14:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس برئاسة اتحاد بلديات جبيل
lebanon 24
31/05/2025 14:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24