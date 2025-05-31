في بنت جبيل.. مجهولون أطلقوا النار باتجاه سيارة أحد المواطنين

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اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه سيارة المواطن فجر اليوم السبت، التي كانت مركونة امام منزله في حي المنشر - ، وفق ما أفادت مندوية " ".واقتصرت الاضرار على الماديات، وتتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين.