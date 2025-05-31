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لبنان

في بنت جبيل.. مجهولون أطلقوا النار باتجاه سيارة أحد المواطنين

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:06
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اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه سيارة المواطن قاسم محمد شرارة فجر اليوم السبت، التي كانت مركونة امام منزله في حي المنشر - بنت جبيل، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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واقتصرت الاضرار على الماديات، وتتولى الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين.
 
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