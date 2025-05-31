Advertisement

لبنان

النائب سليمان التقى وفدا من مشايخ ووجهاء عشائر سوريا

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1368561-638842873768392010.png
Doc-P-1368561-638842873768392010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفداً من مشايخ ووجهاء عشائر سوريا، بعد دعوة وجهة لهم من عشيرة الفريج- (الغنام).
Advertisement

 ورحب سليمان بالوفد ، مؤكداً أن وادي خالد كانت وستبقى جسر محبة وتواصل بين سوريا ولبنان، مشدداً على "عمق الروابط العائلية والاجتماعية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين". وقال: "تعزيز هذه العلاقات الأخوية يصب بمصلحة البلدين".

وأضاف: "إذا كانت سوريا بخير فلبنان بخير"، في إشارة إلى الترابط المصيري بين البلدين.

وشدد سليمان على ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية، داعياً الدولة اللبنانية إلى عدم تفويت الفرصة السانحة لاستعادة ثقة الأشقاء العرب والانفتاح مجددًا على المحيط العربي.

 وقال إن "السياسات الحكيمة والمسؤولة وحدها كفيلة بإعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي بين الدول العربية".

ونوّه سليمان ب"الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيراً إلى أن "ولي العهد لعب دوراً أساسياً في السعي لرفع العقوبات عن سوريا، كما يعمل بلا كلل على تحقيق وحدة الصف العربي، ودعم الاستقرار في لبنان والمنطقة|".

وأضاف: "أن هذا الدور الريادي للمملكة يعكس حرص القيادة السعودية على استعادة التوازن العربي ومساندة الشعوب العربية في وجه التحديات".

من جهتهم، عبّر مشايخ العشائر السورية عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين "أهمية هذه المبادرات في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز مناخ التعاون والتفاهم لما فيه مصلحة الجميع".
مواضيع ذات صلة
الوزير حيدر التقى النائب عزالدين ووفداً من السفارة الأثيوبية
lebanon 24
31/05/2025 14:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإقتصاد التقى وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ في اطار متابعة ملف الاهراءات
lebanon 24
31/05/2025 14:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي التقى وفداً من لجنة متابعة قضية المتعاقدين مع وزارة الإعلام
lebanon 24
31/05/2025 14:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد التقى وفدًا من الضباط المتقاعدين في قوى الأمن الداخليّ
lebanon 24
31/05/2025 14:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24