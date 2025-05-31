Advertisement

لبنان

ضرائب على المحروقات.. لماذا تم استثناء الغاز؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1368569-638842883505627335.jpg
Doc-P-1368569-638842883505627335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الضرائب التي فرضتها الدولة مؤخراً على المحروقات، لتمويل الزيادة التي اقرتها للعسكريين، أثارت موجة من الاحتجاجات الكبيرة، على الرغم من قيمتها المتدنية مقارنة مع الغلاء الكبير الذي يشهده السوق اللبناني، لكنّ اللافت كان استثناء قارورة الغاز من هذه الضرائب.. فلماذا؟
Advertisement
السؤال هذا حملناه الى خبير في قطاع النفط في لبنان، الذي أشار في حديث عبر "لبنان24" إلى أنَّ استثناء الغاز من الرسوم الضريبية يعود إلى كون هذه المادة حيوية جداً في حياة المواطن، وبالتالي فإنَّ أيّ ضريبة عليها سيكون له التأثير السلبي في موضوع الحياة اليومية للمواطن، على عكس البنزين والمازوت، مثنياً على هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة خصوصاً وأنَّ كل المنازل اللبنانية تعتمد على الغاز إن في إعداد الطعام أو في التدفئة.
واعتبر الخبير انه وعلى الرغم من أن الـ100 الف ليرة التي تمت زيادتها على صفيحتي البنزين والمازوت، لن تؤثر كثيراً على جيب المواطن، الا انها تعتبر من السياسات الترقيعية التي تعمد الحكومة لاتباعها، في حين أنَّ المطلوب خطوات اصلاحية جدية لإعادة انتظام العمل في البلاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بعيداً عن سياسة الضرائب التي باتت اليوم تأكل من صحن الناس، داعياً وزارة الاقتصاد الى مراقبة الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع بشكل جنوني في الايام المقبلة تحت حجة ارتفاع اسعار المحروقات.
 
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. وتراجع في سعر الغاز
lebanon 24
31/05/2025 14:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. وتراجع في سعر قارورة الغاز
lebanon 24
31/05/2025 14:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
lebanon 24
31/05/2025 14:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في البنزين وتراجع في سعر المازوت والغاز.. اليكم الجدول الجديد للمحروقات
lebanon 24
31/05/2025 14:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24