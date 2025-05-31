ضرائب على المحروقات.. لماذا تم استثناء الغاز؟

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الضرائب التي فرضتها الدولة مؤخراً على المحروقات، لتمويل الزيادة التي اقرتها للعسكريين، أثارت موجة من الاحتجاجات الكبيرة، على الرغم من قيمتها المتدنية مقارنة مع الغلاء الكبير الذي يشهده السوق اللبناني، لكنّ اللافت كان استثناء قارورة من هذه الضرائب.. فلماذا؟السؤال هذا حملناه الى خبير في قطاع في ، الذي أشار في حديث عبر " " إلى أنَّ استثناء الغاز من الرسوم الضريبية يعود إلى كون هذه المادة حيوية جداً في حياة المواطن، وبالتالي فإنَّ أيّ ضريبة عليها سيكون له التأثير السلبي في موضوع الحياة اليومية للمواطن، على عكس البنزين والمازوت، مثنياً على هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة خصوصاً وأنَّ كل المنازل تعتمد على الغاز إن في إعداد الطعام أو في التدفئة.واعتبر الخبير انه وعلى الرغم من أن الـ100 الف ليرة التي تمت زيادتها على صفيحتي البنزين والمازوت، لن تؤثر كثيراً على جيب المواطن، الا انها تعتبر من السياسات الترقيعية التي تعمد الحكومة لاتباعها، في حين أنَّ المطلوب خطوات اصلاحية جدية لإعادة انتظام العمل في البلاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بعيداً عن سياسة الضرائب التي باتت اليوم تأكل من صحن الناس، داعياً الى مراقبة الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع بشكل جنوني في الايام المقبلة تحت حجة ارتفاع اسعار المحروقات.