بري التقى سفير الصين في زيارة وداعية

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، سفير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى .

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الزيارة كانت أيضا مناسبة تم خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.