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لبنان

بري التقى سفير الصين في زيارة وداعية

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الصين تشيان مينجيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان
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الزيارة كانت أيضا مناسبة تم خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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