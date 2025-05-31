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لبنان

وزارة الصحة: شهيد في "غارة دير الزهراني"

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:11
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن عن سقوط شهيد في غارة للعدوّ الإسرائيلي، استهدفت سيارة في دير الزهراني قضاء النبطية.
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