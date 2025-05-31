كرامي استقبل النائب ناصر ورئيس بلدية الميناء والشيخ البصيلي

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استقبل رئيس " الكرامة" ، في دارته في ، النائب ، وتم التداول بشتى الشؤون على الساحة .واستذكر ناصر الرئيس ، متحدثا عن خصاله ومزاياه، ومعربا عن مواساته لكرامي "في هذه المناسبة الحزينة على مستوى الوطن".كما استقبل كرامي رئيس المنتخب عبدالله كبارة برفقة المهندس ، وجرى التداول في قضايا إنمائية ومعيشية، إضافة إلى تأكيد المجتمعين على "أهمية تفعيل والتنسيق الدائم بين الجميع والجهات المعنية، بما يصب في مصلحة الناس ويواكب حاجاتهم اليومية".وأكد كرامي أن التواصل مع الناس والاستماع لهمومهم باقٍ في صلب نهجه السياسي والوطني، مشيدًا بانتخاب كبارة، ومعربًا عن أمله في أن تشهد الميناء "ورشة عمل بلدية جدية في المرحلة المقبلة، ترتكز على الشفافية والتعاون بين كل المخلصين".، أكّد كبارة على "انفتاح بلدية الميناء على كل القوى والفاعليات لما فيه خير المدينة وأهلها"، مشدّدًا على أن العمل البلدي هو "عمل تشاركي، يتطلب تضافر الجهود لاجتراح الحلول ومواجهة التحديات".كما التقى كرامي ضيف طرابلس الشيخ الدكتور أحمد البصيلي من علماء إلى جانب فاعليات دينية واجتماعية ومخاتير وأهال، وذلك في اطار اللقاءات الأسبوعية التي يحرص على تنظيمها كل يوم جمعة.