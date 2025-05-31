Advertisement

لبنان

قوى الأمن داهمت فندقاً وأوقفت شخصاً.. إليكم ما اعترف به (صور)

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1368594-638842914704436571.jpg
Doc-P-1368594-638842914704436571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

ضمن إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي اللّبنانيّة؛ وبعد أن وردت شكوى لمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ أحد المواطنين بجرم سرقة مجوهرات زنة /1/كلغ تقريبًا، ومبلغ /50،000/ دولار أميركي من داخل منزلها الكائن في محلّة بشامون، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تحديد مكان وجوده في محلّة الجديدة في داخل أحد الفنادق.

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، داهمت المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية الغرفة المختبىء فيها في داخل الفندق وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

ر. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)
وقد ضُبط في العملية سيّارة نوع جيب “شيروكي”، بندقية حربيّة، ورمانة يدويّة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة بالاشتراك مع كلّ من:

ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)
خ. ر. (مواليد عام 2002، لبناني)
ومن خلال المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد مكان وجودهما، فأوقفت الأوّل في محلّة بشامون، واستدرَجَت الثاني إلى مركز المفرزة بحيث جرى توقيفه.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أُعيد الجزء المتبقّي من المسروقات إلى الجهة المدّعية، وهو عبارة عن مبلغ /20،000/ دولار أميركي وكمّية من المجوهرات المسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تطوّر جديد يتعلّق "بجريمة المدينة الرياضية".. قوى الأمن أوقفت سوريّاً وهذا ما اعترف به
lebanon 24
31/05/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل فندق في منطقة الحمراء... توقيف أحد الأشخاص وهذا ما اعترف به (صورة)
lebanon 24
31/05/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم منازل مطلوبين في هذه المناطق ويوقف 4 أشخاص
lebanon 24
31/05/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
من الحدث إلى الحازمية وفرن الشباك... قوى الأمن أوقفت مطلوباً وهذا ما كان يقوم به
lebanon 24
31/05/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24