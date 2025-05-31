قوى الأمن داهمت فندقاً وأوقفت شخصاً.. إليكم ما اعترف به (صور)

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:ضمن إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي اللّبنانيّة؛ وبعد أن وردت شكوى لمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ أحد المواطنين بجرم سرقة مجوهرات زنة /1/كلغ تقريبًا، ومبلغ /50،000/ دولار أميركي من داخل منزلها الكائن في محلّة ، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تحديد مكان وجوده في محلّة الجديدة في داخل أحد الفنادق.وبناءً على إشارة المختصّ، داهمت المجموعة الخاصّة في وحدة الغرفة المختبىء فيها في داخل الفندق وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:ر. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)وقد ضُبط في العملية سيّارة نوع جيب “شيروكي”، بندقية حربيّة، ورمانة يدويّة.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة بالاشتراك مع كلّ من:ح. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)خ. ر. (مواليد عام 2002، لبناني)ومن خلال المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد مكان وجودهما، فأوقفت الأوّل في محلّة بشامون، واستدرَجَت الثاني إلى بحيث جرى توقيفه.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.أُعيد الجزء المتبقّي من المسروقات إلى الجهة المدّعية، وهو عبارة عن مبلغ /20،000/ دولار أميركي وكمّية من المجوهرات المسروقة.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.