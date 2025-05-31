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لبنان

سوريٌّ وقع في قبضة أمن الدولة... هذا ما كان يقوم به في أحد المقاهي

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:30
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
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متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، أوقفت دورية من مكتب صيدا الإقليمي لأمن الدولة السوري (م.ش.) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥، بعد توافر معلومات لدى مديرية الجنوب الاقليمية عن قيامه بترويج سكاكر وحلوى تحتوي على حبوب مخدّرة في أحد المقاهي في مدينة صيدا.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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