سوريٌّ وقع في قبضة أمن الدولة... هذا ما كان يقوم به في أحد المقاهي

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

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متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، أوقفت دورية من لأمن الدولة السوري (م.ش.) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥، بعد توافر معلومات لدى الاقليمية عن قيامه بترويج سكاكر وحلوى تحتوي على حبوب مخدّرة في أحد المقاهي في مدينة .

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.