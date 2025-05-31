مسيرة ختام الشهر المريمي من جونيه في اتجاه حريصا منتصف الليل

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تنظم اذاعة "صوت المحبة " و " " مسيرة ختام الشهر المريمي، تنطلق من أمام في ، عند منتصف الليل، تحت شعار "كلنا طالعين....".ويلي المسيرة، قداس في بازيليك سيدة في صباحا عند الوصول.