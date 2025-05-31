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لبنان

مسيرة ختام الشهر المريمي من جونيه في اتجاه حريصا منتصف الليل

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:01
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تنظم اذاعة "صوت المحبة " و "charity tv" مسيرة ختام الشهر المريمي، تنطلق من أمام معهد الرسل في جونيه، عند منتصف الليل، تحت شعار "كلنا طالعين....".
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ويلي المسيرة، قداس في بازيليك سيدة لبنان في حريصا صباحا عند الوصول.
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