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لبنان

حريق في معمل فرز النفايات في المنية

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:11
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 اندلع حريق في معمل فرز النفايات في المنية، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وتعمل فرق الدفاع المدني في مركز المنية حاليا على إخماد النيران لمنع انتشارها باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.
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ووجه أهالي المنطقة مناشدات عاجلة إلى الجهات المختصة ورئيس البلدية، طالبين إرسال الردميات والجرافات لردم موقع الحريق والحد من انتشاره.

وأكد السكان أن "الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المحترقة تؤثر سلبا على صحتهم وعلى البيئة المحيطة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن لتجنب تفاقم الأزمة".
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