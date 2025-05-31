Advertisement

لبنان

الحرارة ستنخفض... إليكم كيف سيُصبح الطقس يوم غدّ

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1368629-638842967529530478.jpg
Doc-P-1368629-638842967529530478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.
Advertisement
 
 
وجاء في النشرة الآتي: 

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية اليوم السبت  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى صباح يوم غد الأحد حيث يتقلب محليا بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق السواحل التركية مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين  17 و26،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:
 
قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا لحدود ال55كلم/س.

الأحد:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا لتلامس ال 50 كلم/س مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء:
 
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الشمالية خلال فترة قبل الظهر، يستقر الظقس اعتبارا من المساء.


-الحرارة على الساحل من 14 إلى 25 درجة ، فوق الجبال من 10 إلى 24 درجة ، فوق الجبال من 11 إلى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و45كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

- حال البحر: مائج اجمالا.      حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA       أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28       ساعة غروب الشمس: 19,43
مواضيع ذات صلة
"الحرارة ستنخفض".. إليكم ما سيشهده الطقس
lebanon 24
31/05/2025 18:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد
lebanon 24
31/05/2025 18:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطارٌ وانخفاض في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس بدءاً من اليوم
lebanon 24
31/05/2025 18:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار عائدة وانخفاض ملحوظ بالحرارة... هكذا سيكون الطقس
lebanon 24
31/05/2025 18:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-05-31
11:04 | 2025-05-31
10:49 | 2025-05-31
10:43 | 2025-05-31
10:29 | 2025-05-31
10:27 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24