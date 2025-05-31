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لبنان

ناهي جبران: لائحتنا حازت على مقعد واحد من أصل 24 في بيروت

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:00
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أصدر المرشح على لائحة "بيروت بتحبك" للانتخابات البلدية والاختيارية العميد المتقاعد ناهي جبران البيان التالي: "أعبّر عن امتناني العميق بتقديم 24 ألف شكر لكم، على مدار 24 ساعة في اليوم، على ثقتكم ومحبتكم. ورغم أن لائحتنا حازت على مقعد واحد فقط من أصل 24، إلا أن الشخصية التي نالت هذا المقعد هي شخصية استثنائية، تتحمّل المسؤولية بكل جدارة، بل وتتجاوز التوقعات. وإن كل صوت منح لنا هو أمانة غالية نعتز بها، ونحملها في قلوبنا فردًا فردًا. هذه الثقة تشكل دافعًا قويًا لنا للاستمرار في الاهتمام بالشأن العام، والعمل من أجل مصلحة عاصمتنا الحبيبة بيروت، أم الشرائع، ومن أجل خير شعب لبنان عامةً، وأهلنا البيارتة خاصةً. أكرر شكري العميق لكل من شارك في هذه العملية الديمقراطية، آملين أن يكون هذا العمل خطوة في طريق مستقبل أفضل لوطننا، لبنان، ولكل اللبنانيين. وما يعزز إيماننا ويقوّي عزمنا على متابعة هذه المسيرة هو محبتكم وثقتكم التي نعتز بها. أدعوكم اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن تحبوا بيروت وتبقوا أوفياء لها، فهي تستحق ذلك، لأن بيروت تحبكم. أما نحن، فسنواصل المسيرة، وسنبقى أوفياء لحب بيروت، مستمرين في العمل والتضحية من أجلها، ومن أجل كرامة ورفاهية الإنسان فيها".
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