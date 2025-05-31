في سهل الطيبة... حريق التهم مساحات كبيرة من القمح

اندلع حريق في أرضٍ مزروعة بالقمح في سهل - ، والتهمت النيران مساحات شاسعة من القمح.

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وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران، ومنعت تمددها إلى المنازل المجاورة.