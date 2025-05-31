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لبنان

في سهل الطيبة... حريق التهم مساحات كبيرة من القمح

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:34
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اندلع حريق في أرضٍ مزروعة بالقمح في سهل الطيبة - بعلبك، والتهمت النيران مساحات شاسعة من القمح.
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وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران، ومنعت تمددها إلى المنازل المجاورة.
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