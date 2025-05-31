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لبنان

كتاب من الرافعي الى قائد منطقة الشمال الاقليمية في إطار التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:52
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وجهت محافظ الشمال بالانابة الاستاذة ايمان الرافعي، في إطار التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كتابا الى قائد منطقة الشمال الاقليمية طلبت فيه الايعاز لمن يلزم لابلاغ اصحاب الملاحم وجوب الالتزام بإنشاء حظائر المواشي في حرم مسلخ طرابلس حصرا، لإتمام عملية الذبح والتوضيب للحوم الاضاحي في المسلخ.
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وجاء في نص الكتاب: "حضرة قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، عطفا على الكتاب الوارد من دار الفتوى في طرابلس والشمال و نقابة المهندسين و بالتنسيق مع بلديتي طرابلس والميناء و تحت إشراف اتحاد بلديات الفيحاء، للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم إبلاغ اصحاب الملاحم وجوب الالتزام بإنشاء حظائر المواشي في حرم مسلخ طرابلس حصرا(دون ترتب اي أعباء مالية )وإتمام عملية الذبح و التوضيب للحوم الأضاحي في المسلخ خلال فترة عيد الاضحى المبارك وذلك حفاظا على النظافة العامة و البيئة المحيطة وخاصة في الشوارع العامة والأحياء السكنية وبالتنسيق مع شرطة بلديتي طرابلس و الميناء وتأمين المؤازرة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة والإفادة.

للاستعلام التواصل عبر الأرقام التالية: طبيب المسلخ د. محمود الكردي 71842610. المراقب الصحي حسام رضوان 03080175.

تجدر الإشارة إلى أن المسلخ أصبح جاهزًا للعمل بشكل مؤقت، بعد أن بادرت دار الفتوى ونقابة المهندسين إلى تأهيله تمهيدًا لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بصورة مؤقتة، وقد وُجه كتاب مشترك في هذا السياق إلى بلدية طرابلس، تضمن دعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أصحاب الملاحم بالتقيد بهذا القرار، وذلك بالتعاون مع عناصر قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية".

 
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