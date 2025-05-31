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لبنان

دبور عرض مع دمشقية أوضاع اللاجئين

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:10
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استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
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وعرض دبور مع دمشقية "الاوضاع الحياتية والمعيشية المأسوية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الحرمان" .
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