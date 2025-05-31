بعد المحروقات... هل ستشهد ربطة الخبز زيادة في السعر؟

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أعطى والتجارة ، "حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر ، للتواصل مع رئيس في ، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز". وقد أبدى النقيب تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز.إلى ذلك، ستُواصل الجهود اللازمة لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية كافة.