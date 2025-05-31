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لبنان

لقاء تعارف وتعاون بين بلديتيّ برسا وراسمسقا لمناقشة القضايا المشتركة

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:41
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جرى لقاء تعارفي وتعاوني في بلدية راسمسقا، جمع مجالس بلديتي برسا وراسمسقا، بهدف النقاش ووضع تصور حول كيفية التعاون المستقبلي، لما فيه من تداخل جغرافي بين البلدتين وسبل معالجة المشاكل المشتركة بينهما .
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