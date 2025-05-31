لقاء تعارف وتعاون بين بلديتيّ برسا وراسمسقا لمناقشة القضايا المشتركة

جرى لقاء تعارفي وتعاوني في بلدية راسمسقا، جمع مجالس بلديتي وراسمسقا، بهدف ووضع تصور حول كيفية التعاون المستقبلي، لما فيه من تداخل جغرافي بين البلدتين وسبل معالجة المشاكل المشتركة بينهما .

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