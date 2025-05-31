حركة "أمل" وكشافة الرسالة الإسلامية شيّعتا الشهيد المسعف خضر فقيه في النبطية

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شيعت حركة "أمل" وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية واهالي بلدة كفركلا الحدودية بمراسم وداع كشفية وشعبية حاشدة، الشهيد الرسالي المسعف خضر رضا فقيه الذي استشهد برصاص القنص في بلدة كفركلا.مراسم التشييع أقيمت في روضة الصالحين في ، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية ، جميل ، عضو هيئة الرئاسة خليل ، مدير في المصيلح النائب ، وفد من قيادة اقليم الجنوب في وقيادات حركية وكشفية قيادة المنطقة الخامسة في الحركة وفاعليات بلدية واختيارية ولفيف من العلماء وعائلة الشهيد وحشد من أهالي كفركلا والجوار.الشهيد الذي لف جثمانه براية حركة "أمل" ودّع على وقع معزوفات موسيقية لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ثم انطلق موكب التشييع نحو بلدته كفركلا، حيث ووري في الثرى بعد ان ام الصلاة على الجثمان إمام البلدة السيد عباس .