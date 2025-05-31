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لبنان

حركة "أمل" وكشافة الرسالة الإسلامية شيّعتا الشهيد المسعف خضر فقيه في النبطية

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:46
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شيعت حركة "أمل" وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية واهالي بلدة كفركلا الحدودية بمراسم وداع كشفية وشعبية حاشدة، الشهيد الرسالي المسعف خضر رضا فقيه  الذي استشهد برصاص القنص الإسرائيلي في بلدة كفركلا.
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مراسم التشييع أقيمت في روضة الصالحين في النبطية، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل، رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، مدير مكتب الرئيس بري في المصيلح النائب هاني قبيسي، وفد من قيادة اقليم الجنوب في حركة أمل وقيادات حركية وكشفية قيادة المنطقة الخامسة في الحركة وفاعليات بلدية واختيارية ولفيف من العلماء وعائلة الشهيد وحشد من أهالي كفركلا والجوار.

الشهيد الذي لف جثمانه براية حركة "أمل" ودّع على وقع معزوفات موسيقية لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ثم انطلق موكب التشييع نحو بلدته كفركلا، حيث ووري في الثرى بعد ان ام الصلاة على الجثمان إمام البلدة السيد عباس فضل الله.
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