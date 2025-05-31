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لبنان

تحذير للتجار وأصحاب المولدات الخاصة

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:49
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اصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط البيان الآتي:
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"في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، ويؤكد أن أي مخالفة في هذا السياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم.

وشدد الوزير على أن مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونية بحقهم.

وحرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير بساط اللبنانيين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرسمي عبر الرابط التالي:

?? https://apps.apple.com/app/id6483808579

وذلك لتقديم الشكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة".

وختم البيان: "إن وزارة الاقتصاد والتجارة ستظل في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشرائية، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين".
 
 
 
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