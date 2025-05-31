تحذير للتجار وأصحاب المولدات الخاصة

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اصدر والتجارة البيان الآتي:"في ضوء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر وزير الاقتصاد والتجارة بساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، ويؤكد أن أي مخالفة في هذا السياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم.وشدد الوزير على أن مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق ، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى المختص، مع المطالبة بفرض أقصى القانونية بحقهم.وحرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير بساط اللبنانيين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرسمي عبر الرابط التالي:?? https://apps.apple.com/app/id6483808579وذلك لتقديم الشكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة".وختم البيان: "إن ستظل في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشرائية، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين".