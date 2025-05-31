الجميّل من بودابست: آن الأوان لإعادة اللاجئين السوريين بعد زوال نظام الأسد

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شارك رئيس الجميّل في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر CPAC في العاصمة الهنغارية ، حيث تناول في مداخلته تداعيات أزمة النزوح السوري على ، مطالبًا بتحمّل مسؤولياته.وقال الجميّل: "لبنان، البلد الصغير بمساحة 10452 كيلومتر مربع وعدد سكان يقارب 5 ملايين، بات اليوم من أكثر الدول اكتظاظًا في العالم بعد أن استضاف ما يزيد عن مليوناً وسبع مئة الف لاجئ سوري، ما شكّل زيادة بنسبة تقارب 50% من عدد السكان الأصليين". وأضاف: "لتصوّر حجم الأزمة، يكفي تخيّل ما قد يحدث لو استقبلت 32 مليون نازح إضافي إلى سكانها".ولفت الجميّل إلى أن هذا الواقع المفروض على لبنان مستمر منذ 12 عامًا، مشددًا على أن سقوط أزال الذريعة التي كانت تُستخدم لتبرير بقاء اللاجئين في لبنان. وتابع: "ما هو العذر اليوم؟ النظام انتهى، فلماذا لا يزال اللاجئون في لبنان؟".ودعا الجميّل مفوضية لشؤون اللاجئين إلى مراجعة سياساتها تجاه الأزمة ، معتبرًا أن "أولوية المرحلة يجب أن تكون في تأمين عودة إلى بلادهم"، مؤكدًا أن "هذه المسألة لا تطال لبنان فقط، بل تطال وتركيا ودولًا أوروبية أخرى"