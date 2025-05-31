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لبنان

عون اتّصل برئيس دولة الإمارات

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:15
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اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وشكره على ايفاده بعثة للاطلاع على حاجات لبنان.
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وقال عون للشيخ محمد بن زايد: "مجيء البعثة اظهر اهتماماً يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين". 
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