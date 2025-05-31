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لبنان
عسكريّ في الجيش فقد حياته في حادث سير مروّع
Lebanon 24
31-05-2025
|
10:23
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شهدت محلة شكا –
البترون
، بالقرب من محطة
فنيانوس
على المسلك الشرقي باتّجاه
طرابلس
، حادث سير مروّع إثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها العسكريان ربيع
حسين العلي
وعلي خشفة بشاحنة متوقفة إلى جانب الطريق.
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وقد أسفر الحادث عن وفاة حسين، فيما أُصيب خشفة بجروح خطيرة.
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