عسكريّ في الجيش فقد حياته في حادث سير مروّع

شهدت محلة شكا – ، بالقرب من محطة على المسلك الشرقي باتّجاه ، حادث سير مروّع إثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها العسكريان ربيع وعلي خشفة بشاحنة متوقفة إلى جانب الطريق.

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وقد أسفر الحادث عن وفاة حسين، فيما أُصيب خشفة بجروح خطيرة.