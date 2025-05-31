الأبيض شكر لاعضاء لائحة "بيروت بتحبك" الروح الرياضية والثقة والتفاهم بين جميع المرشحين

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تقدم رئيس المرشح على عضوية ، في بيان، بالشكر من اعضاء لائحة " بتحبك" على "الصداقة والروح الرياضية العاليه والثقة والتفاهم بين جميع المرشحين، حيث التقينا سوياً على هدف وطني وسامي في خدمة اهالي بيروت، المدينة العريقة التي تجمع كل الأطياف البيروتية، وهي تمثل رسالة تعايش بين جميع الاديان السماوية، مدينة الثقافة والحضارة، فهي ومنارة الذي تغنى بها كل الفنانين العرب واللبنانيين، المدينة الفينيقية والسياحية وعاصمة الاعلام".أضاف: "لا بد أن أتوجه بالشكر والامتنان وعرفان الجميل لكل ابناء بيروت وأهلها الكرام الذين منحونا ثقتهم الغالية وأصواتهم، فكل صوت هو على أكتافنا، ولنا كل الفخر بهذه الاصوات من المستقلين الشرفاء، وهي نابعة عن كل وجع وقهر وعذاب لكل أصيل، وأنا روبير الأبيض كنت وما زلت أقولها بالفم الملآن، أنا بيروتي، بيروت التي تمثل الدائرتين الاولى والثانية، وأتمنى أن تصبح دائرة واحدة في الاستحقاق النيابي المقبل، لكي تعبر عن قرارها المستقل ووحدتها الوطنية" .وختم: "وإذ نبارك للمجلس البلدي الجديد رئيساً واعضاء، ونتمنى لهم التوفيق بخدمتهم لأهل بيروت وما ينتج منها من مسؤوليات جمة، فلا تخذلوا ابناء بيروت، وانت يا مدينة النور ويا اهالي ابناء بيروت الأبية، نحن لم نغادر يوماً بيتنا وارضنا وشارعنا ومدينتنا، سوف نبقى اوفياء لكم ومعكم ونعمل على إعادة بيروت عاصمة العالم العربي، وأشكركم مرة ثانية وثالثة ورابعة على ثقتكم وصوتكم الذي منحتموني إياه ، انا بحبك ووعد لن أتركك يوماً تبقين صاحبة القرار الحر" .