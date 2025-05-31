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لبنان

الأبيض شكر لاعضاء لائحة "بيروت بتحبك" الروح الرياضية والثقة والتفاهم بين جميع المرشحين

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:27
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تقدم رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض المرشح على عضوية المجلس البلدي في بيروت، في بيان، بالشكر من  اعضاء لائحة "بيروت بتحبك" على "الصداقة والروح الرياضية العاليه والثقة والتفاهم بين جميع المرشحين، حيث التقينا سوياً على هدف وطني وسامي في خدمة اهالي بيروت، المدينة العريقة التي تجمع كل الأطياف البيروتية، وهي تمثل رسالة تعايش بين جميع الاديان السماوية، مدينة الثقافة والحضارة، فهي عاصمة لبنان ومنارة الخليج الذي تغنى بها كل الفنانين العرب واللبنانيين، المدينة الفينيقية والسياحية وعاصمة الاعلام".
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أضاف: "لا بد أن أتوجه بالشكر والامتنان وعرفان الجميل لكل ابناء بيروت وأهلها الكرام الذين منحونا ثقتهم الغالية وأصواتهم، فكل صوت هو نيشان على أكتافنا، ولنا كل الفخر بهذه الاصوات من المستقلين الشرفاء، وهي نابعة عن كل وجع وقهر وعذاب لكل بيروتي أصيل، وأنا روبير الأبيض كنت وما زلت أقولها بالفم الملآن، أنا بيروتي، بيروت التي تمثل الدائرتين الاولى والثانية، وأتمنى أن تصبح  دائرة واحدة في الاستحقاق النيابي المقبل، لكي تعبر عن قرارها المستقل ووحدتها الوطنية" .

وختم: "وإذ نبارك للمجلس البلدي الجديد رئيساً واعضاء، ونتمنى لهم التوفيق بخدمتهم لأهل بيروت وما ينتج منها من مسؤوليات جمة، فلا تخذلوا ابناء بيروت، وانت يا مدينة النور ويا اهالي ابناء بيروت الأبية، نحن لم نغادر يوماً بيتنا وارضنا وشارعنا ومدينتنا، سوف نبقى اوفياء لكم ومعكم ونعمل على إعادة بيروت عاصمة العالم العربي، وأشكركم مرة ثانية وثالثة ورابعة على ثقتكم وصوتكم الذي منحتموني إياه ، انا بحبك يا بيروت ووعد لن أتركك يوماً وسوف تبقين صاحبة القرار الحر" .
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