Advertisement

لبنان

ندى كوسا تتأهل إلى "Top 5" ملكات جمال آسيا وأوقيانيا

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1368703-638843107389426962.jpg
Doc-P-1368703-638843107389426962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهلت ملكة جمال لبنان ندى كوسا إلى "Top 5" ملكات جمال آسيا وأوقيانيا في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، في الهند.
Advertisement
 
 
واختارت لجنة التحكيم من كلّ قارة 5 ملكات جمال، للتأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.
 
مواضيع ذات صلة
شاهدوا بالفيديو أوّل إطلالة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
lebanon 24
31/05/2025 22:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من الهند... ملكة جمال لبنان ندى كوسا تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
lebanon 24
31/05/2025 22:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن يخت.. ملكة جمال لبنان ندى كوسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 22:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"يوتيوبر" شهير يعلن انفصاله عن زوجته ملكة الجمال للمرة الثانية
lebanon 24
31/05/2025 22:37:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2025-05-31
15:33 | 2025-05-31
15:28 | 2025-05-31
15:24 | 2025-05-31
15:12 | 2025-05-31
14:29 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24