مزارعو لبنان ينتفضون: لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات

دان "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، قرار رفع أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى عواقب وخيمة على مختلف الصعد لاسيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني.

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ولفت اللقاء إلى أن هذا القرار سيزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباء على المواطنين، داعياً إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال".

وأضاف: "كان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم".

بدوره، رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في النقابي أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته"، معتبراً أن "القطاع الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة".