العهد البلدي الجديد انطلق.. تسلم وتسليم في بلدية الباروك - الفريديس

جرى، اليوم السبت، في مبنى البلدي لبلدية والفريديس، حفل تسلّم وتسليم بين السابق المنتهية ولايتهم، وأعضاء الجديد على رأسهم رئيس البلدية المنتخب محمود ونائبه .

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وكان في الإستقبال رئيس البلدية الأسبق الأستاذ على رأس الأعضاء السابقين الذين رحّبوا بالحضور وتوجهوا سوياً لقاعة إجتماعات المجلس البلدي حيث حصل حفل التسلم والتسليم.

وألقى الرئيس المنتهية ولايته إيلي نخلة بياناً قدّم فيه التهاني والتبريكات لأعضاء ، كذلك أعرب عن شكره للأعضاء المنتهية ولايتهم وتقديره لجهودهم طوال السنوات التسع الماضية.

ومن ثم تم تسلّم الأوراق الرسمية والبيانات التابعة للبلدية، حيث جرى شرح الإنجازات التي تمّت، بالإضافة إلى عرض المشاريع التنموية الموضوعة ضمن خطط التنفيذ المستقبلية.

بدوره، ألقى الرئيس المنتخب الدكتور فادي محمود كلمة أعرب فيها عن تقديره وامتنانه للمجلس السابق وعلى رأسه ، متمنياً عليهم أن يكونوا داعمين للعهد البلدي الجديد وخططه الإنمائية والسياحية.

وذكر محمود أن العمل على إيجاد حلول للمشاكل الملحة في المنطقة بدأ بالفعل، منوهاً بجهود الأعضاء الجدد المنتخبين الذين عملوا بدأب وبفترة وجيزة على تشكيل اللجان البلدية المعنية بمباشرة تنفيذ البرنامج الإنتخابي للائحة ضيعتنا بتستاهل.

ختاماً، أجرى نخلة جولة في أرجاء القصر البلدي برفقة محمود للتعرف على الأقسام والدوائر والموظفين في البلدية.