سفير النيبال في لبنان يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

قدّم سفير النيبال الاتحادية الجديد Sushil Kumar Lamsal، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية ، خلال مراسم رسمية جرت في في ، بحضور والمغتربين السفير يوسف إميل رجي.

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وبحسب بيان للقنصلية النيبالية، شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في الشيخ ، إلى جانب السكرتير الثالث في السفارة Madhab Raj Kafle.



وتميز اللقاء بمناخ ودي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث نقل السفير رجي تحيات رئيس جمهورية النيبال الاتحادية إلى الرئيس وسلمه رسالة تهنئة لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.



كذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين نيبال ولبنان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القنصلية والإنسانية.



وتجدر الإشارة إلى أن السفير لامسال هو أول سفير نيبالي في لبنان يستخدم الكرسي المتحرك، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا من ، في خطوة تعكس لبنان بقيم الكرامة والاحترام والتنوع.