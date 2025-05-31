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لبنان
سفير النيبال في لبنان يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية
Lebanon 24
31-05-2025
|
13:17
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قدّم سفير
جمهورية
النيبال الاتحادية الجديد Sushil Kumar Lamsal، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، خلال مراسم رسمية جرت في
القصر الجمهوري
في
بعبدا
، بحضور
وزير الخارجية
والمغتربين السفير يوسف إميل رجي.
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وبحسب بيان للقنصلية النيبالية، شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في
لبنان
الشيخ
محمد وسام غزيل
، إلى جانب السكرتير الثالث في السفارة Madhab Raj Kafle.
وتميز اللقاء بمناخ ودي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث نقل السفير رجي تحيات رئيس جمهورية النيبال الاتحادية إلى الرئيس
جوزاف عون
وسلمه رسالة تهنئة لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.
كذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين نيبال ولبنان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القنصلية والإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير لامسال هو أول سفير نيبالي في لبنان يستخدم الكرسي المتحرك، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا من
الجهات الرسمية
اللبنانية
، في خطوة تعكس
التزام
لبنان بقيم الكرامة والاحترام والتنوع.
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