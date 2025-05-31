Advertisement

لبنان

سفير النيبال في لبنان يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:17
A-
A+

Doc-P-1368756-638843195686561713.png
Doc-P-1368756-638843195686561713.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم سفير جمهورية النيبال الاتحادية الجديد Sushil Kumar Lamsal، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال مراسم رسمية جرت في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السفير يوسف إميل رجي.
Advertisement
 
وبحسب بيان للقنصلية النيبالية، شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في لبنان الشيخ محمد وسام غزيل، إلى جانب السكرتير الثالث في السفارة Madhab Raj Kafle.

وتميز اللقاء بمناخ ودي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث نقل السفير رجي تحيات رئيس جمهورية النيبال الاتحادية إلى الرئيس جوزاف عون وسلمه رسالة تهنئة لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

كذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين نيبال ولبنان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القنصلية والإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير لامسال هو أول سفير نيبالي في لبنان يستخدم الكرسي المتحرك، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا من الجهات الرسمية اللبنانية، في خطوة تعكس التزام لبنان بقيم الكرامة والاحترام والتنوع.
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية تسلّم أوراق اعتماد سفراء بلجيكا Arnout Pauwels ونيبال Sushil Kumar Lamsal والبوسنة والهرسك Slavko Matanović وكوريا Gyusuk Geon واوكرانيا Roman Goriainov
lebanon 24
31/05/2025 22:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جنوب افريقيا وبنغلادش ورواندا
lebanon 24
31/05/2025 22:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد
lebanon 24
31/05/2025 22:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "الوطني الحر" زار السفير الجزائري مهنئا بتقديم اوراق اعتماده
lebanon 24
31/05/2025 22:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2025-05-31
15:33 | 2025-05-31
15:28 | 2025-05-31
15:24 | 2025-05-31
15:12 | 2025-05-31
14:29 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24