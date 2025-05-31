Advertisement

لبنان

"مجموعة العمل لطرابلس": منح الثقة للمجلس البلدي الحالي مشروط بحسن تنفيذ الأعمال

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1368760-638843200723871115.jpg
Doc-P-1368760-638843200723871115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت "مجموعة العمل لطرابلس" اجتماعاً حضره رئيس بلدية طرابلس عبدالحميد كريمة وعضو المجلس البلدي باسم زودة، فيما غاب العضو في المجلس وائل زمرلي لوجوده في بيروت، والثلاثة هم أعضاء في "مجموعة العمل لطرابلس".
Advertisement
وفي بيان لها بعد الإجتماع، قالت المجموعة إنها" تقدمت من أعضائها الذين فازوا في الانتخابات البلدية وهم الرئيس عبد الحميد كريمة والمهندس وائل زمرلي والمهندس باسم زودة بالتهنئة على الفوز كما وهنأت جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في طرابلس والميناء ومدن الفيحاء كافة".
 
 
وأضافت: "تعتبر المجموعة أن الانتخابات استحقاق ديمقراطي، ومع إتمامه يجب الانتقال إلى العمل الذي وعدنا به كل من ترشح. والعمل يتطلب اللُّحمة بين الأعضاء وبناء رؤية مشتركة لمستقبل المدينة بالتعاون مع هيئات المجتمع الطرابلسي بنسيجها الكامل حرصًا على حراسة إرثها وماضيها والتطلع بأمل إلى مستقبل واعد".

وتابعت: "لقد عانت البلدية على مدى عقود من فقدان البوصلة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة نتيجة التنازع والمناكفات التي لا طائل منها ما يستدعي من جميع أعضاء المجلس الذين ترشحوا على قاعدة التصدي لتحديات إنماء طرابلس، الإصرار على التكامل والتناغم وصولًا للنتائج المرجوة".
 
واعتبر البيان أن "انفراط عقد المجلس البلدي اليوم قد يؤدي لحصول فراغ يمتد إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يضع طرابلس مجددًا خارج دائرة الاهتمام والإنجاز"، وتابع: "يعتبر كل فرد في مجموعة العمل لطرابلس نفسه جنديًا مع المجلس البلدي لدعم الإصلاحات الواجبة والتعاون المثمر لجلب المشاريع من خلال كتابتها ومقاربة الجهات المانحة قدر ما يستطيع كل فرد والمجموعة ككل".

وأكمل: "من البديهي أن يكون لرئيس البلدية ومجلسها علاقة مع ممثلي طرابلس في الندوة البرلمانية ومع مؤسسات الدولة والقوى الأمنية وقوى المجتمع المدني على أن توظف هذه العلاقات للصالح العام دون تجيير لصالح نائب أم مسؤول بعينه. لقد اتضح للعيان أن مجتمع المدينة بات يتحسس جدًا من تدخل السياسيين خوفًا على توظيف هذه التدخلات لغير الصالح العام والجمعيّ وهي فرصة أمام الساسة لإظهار تمسكهم باستقلالية المجلس البلدي وحسن العلاقة معه في وقت واحد".

وتابع: "تطالب المجموعة المجلس البلدي بوضع جدول زمني تنفيذي للبدء بإيجاد حلول لمشاكل أساسية مثل تراكم النفايات وإحراق الدواليب المسبّب للأمراض، وأزمة السير وأولها تنظيم سير الدراجات النارية، وحماية المباني الأثرية والتوقف عن هدمها، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط. كذلك إطلاق ورشة تهدف لتنشيط اقتصاد المدينة والسياحة فيها، فهذه الملفات لها الأولوية".
وأكدت المجموعة تعاونها الإيجابي مع المجلس البلدي الحالي، لكنها قالت إنَّ منح ثقتها له تبقى مشروطة بحسن تنفيذ الأعمال، وختمت: "ستبقى المجموعة العين الساهرة على مسيرة إنماء طرابلس".

 
مواضيع ذات صلة
مطر: مبارك لطرابلس مجلسها البلدي الجديد بعد طول انتظار
lebanon 24
31/05/2025 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل وفدي "مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان" و"الهانشاك"
lebanon 24
31/05/2025 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشّر في صورة.. هل حسم "عبيد" تموضعه في المجلس البلدي لطرابلس؟
lebanon 24
31/05/2025 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة السبع: لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان
lebanon 24
31/05/2025 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2025-05-31
15:33 | 2025-05-31
15:28 | 2025-05-31
15:24 | 2025-05-31
15:12 | 2025-05-31
14:29 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24