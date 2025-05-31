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لبنان

فيديو نادر لنصرالله ومعه طفل صغير.. شاهدوه

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:02
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لأمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله خلال مناسبة عامة وذلك في تسعينيات القرن الماضي.
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وظهر نصرالله مُحاطاً بعدد من الأشخاص قبل أن يبادر طفل لتقديم الورود إليه.
 
 
 
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