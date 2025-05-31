فيديو نادر لنصرالله ومعه طفل صغير.. شاهدوه

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لأمين عام " " الشهيد خلال مناسبة عامة وذلك في تسعينيات القرن الماضي.

Advertisement

وظهر مُحاطاً بعدد من الأشخاص قبل أن يبادر طفل لتقديم الورود إليه.