تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين

شهدت مدينة في الأيام الأخيرة انتشاراً لافتاً لأوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ100 ألف ، تسببت بخسائر لعدد من المحلات التجارية، من بينها إحدى محطات الوقود.

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ورغم انخفاض قيمة الورقة، إلا أنَّ سهولة تمريرها دون تدقيق ساهم في انتشارها وسط غياب الوعي بخطورة الظاهرة.

يشار إلى أنه يمكن اكتشاف الورقة المزوّرة بسهولة من ملمسها ولونها القاتم، ما يستوجب الحذر من الجميع خصوصاً التجار والبائعين.