اجتماعٌ في مكتب وزير الزراعة.. ماذا تقرّر بشأن "الحبوب في مرفأ بيروت"؟

اجتمع مع وفد من نقابة ، وتم التباحث في آلية تسريع الفحوصات المخبرية للحبوب في مرفأ وتحسين أداء مكتب النباتي.

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كذلك، بحث المجتمعون في آلية تعزيز التعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات (LIBNOR) لإعادة النظر في بعض مواصفات القمح وتحديث المعايير بما يتلاءم مع الحاجات المتغيرة.



من جهتها، أبدت النقابة استعدادها لدعم وتجهيز مراكز الحجر الصحي الزراعي في مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا، بما في ذلك تزويدها بالمعدات التقنية واللوجستية الحديثة.