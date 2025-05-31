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لبنان

اجتماعٌ في مكتب وزير الزراعة.. ماذا تقرّر بشأن "الحبوب في مرفأ بيروت"؟

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:18
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اجتمع وزير الزراعة نزار هاني مع وفد من نقابة أصحاب المطاحن، وتم التباحث في آلية تسريع الفحوصات المخبرية للحبوب في مرفأ بيروت وتحسين أداء مكتب الحجر الصحي النباتي.
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كذلك، بحث المجتمعون في آلية تعزيز التعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR) لإعادة النظر في بعض مواصفات القمح وتحديث المعايير بما يتلاءم مع الحاجات المتغيرة.

من جهتها، أبدت النقابة استعدادها لدعم وتجهيز مراكز الحجر الصحي الزراعي في مرافئ بيروت وطرابلس وصيدا، بما في ذلك تزويدها بالمعدات التقنية واللوجستية الحديثة. 
 
 
 
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