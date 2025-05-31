الجيش يضبط مخزونًا من الأدوية غير الصالحة ويوقف متورطين سوريَّين

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أصدرت – البيان الآتي:"ضمن إطار مكافحة عمليات بيع الأدوية بطريقة غير شرعية، دهمت دورية من في منطقة – المتن منزل السوريَّين (ا.س.) و(م.ع.) وأوقفتهما لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص".