الجيش يضبط مخزونًا من الأدوية غير الصالحة ويوقف متورطين سوريَّين

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لبنان
الجيش يضبط مخزونًا من الأدوية غير الصالحة ويوقف متورطين سوريَّين
Lebanon 24
31-05-2025
|
14:29
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أصدرت
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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"ضمن إطار مكافحة عمليات بيع الأدوية بطريقة غير شرعية، دهمت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة
المنصورية
– المتن منزل السوريَّين (ا.س.) و(م.ع.) وأوقفتهما لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف
القضاء
المختص".
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