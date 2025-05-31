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لبنان

في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 15:15
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في الأسواق اللبنانية، أصبح منتج Greek Yogurt حديث الساعة بعد أن انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تيك توك، حيث تفاعل عدد كبير من المستخدمين معه وشاركوا وصفات متنوعة تعتمد عليه. هذا الاهتمام الكبير دفع الطلب على Greek Yogurt للارتفاع بشكل ملحوظ.
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لكن مع زيادة الطلب، بدأ سعر اللبن اليوناني يرتفع تدريجيًا، مما دفع بعض المتاجر إلى فرض قيود على كمية الشراء، فأصبح ممنوعًا على الشخص شراء أكثر من حبتين من Greek Yogurt. وسوف تؤثر هذه القيود وارتفاع الأسعار سلبًا على رغبة المستهلكين، ما سيؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب.
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