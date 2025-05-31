الدفاع المدني يصدر بيانًا بشأن حرائق عنيفة اجتاحت عدة محافظات

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أصدرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني البيان الآتي: "بمتابعة من معالي والبلديات أحمد ، وبإشراف مباشر من للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، خاضت فرق الإطفاء، من موظفين ومتطوعين، في المديرية العامة للدفاع المدني يوم السبت الواقع في ٣١-٠٥-٢٠٢٥، مواجهات شرسة مع سلسلة حرائق اندلعت في عدد من المحافظات، أبرزها حريق هائل شبّ في حرج واسع بين بلدتي أنصارية واللوبية – قضاء ، مهدّدًا مساحات خضراء شاسعة ومحيطًا سكنيًا. وقد تعذّرت مشاركة الطوافات العسكرية في عمليات الإطفاء نظرًا لحساسية الوضع الأمني في المنطقة، ما ضاعف حجم التحديات الميدانية التي واجهتها الفرق العاملة على الأرض.وفي السياق عينه، باشرت الفرق عند الساعة ١٥:٤٥ الظهر، عملياتها في أحراج بشامون – قضاء عاليه، إثر اندلاع حريق هائل متعدد الجبهات سرعان ما تمدّد باتجاه المناطق السكنية، مهدّدًا الأبنية المجاورة ولا سيما مشروع الأندلس السكني.وقد واجهت الفرق الميدانية تحديات جمّة تمثّلت في اتساع رقعة الحريق وصعوبة الوصول إلى بعض النقاط الوعرة، فضلًا عن سرعة الرياح التي دفعت باللهب نحو الأبنية، ما استوجب الاستعانة بطوافة تابعة للقوات الجوية في ، ومدّ خراطيم لمسافات طويلة في سبيل تطويق النيران والحؤول دون وصولها إلى المنازل. وتضافرت جهود مراكز عرمون، البنيه، رشميا، الباشورة، كفرشيما، الحدث، التحويطة، الدكوانة، الغبيري ١، الغبيري ٢، بالإضافة إلى استخدام آليات متخصصة في عمليات الإخماد والتبريد.وتمكّنت الفرق من السيطرة على معظم الجبهات، فيما تتواصل حتى الساعة العمليات في بؤر نارية بعيدة ووعرة، مع مواصلة عمليات التبريد والمراقبة منعًا لتجدّد النيران.ويأتي حريقا أنصارية – اللوبية وبشامون ضمن سلسلة واسعة من الحرائق التي عملت فرق الدفاع المدني على مكافحتها خلال ساعات النهار في مختلف المحافظات ، على النحو الآتي:محافظة :حرائق أعشاب في ، عين قني، حي الوطى (عاليه)، جسر القاضي، بتلون، حي الزعيترية (الفنار)، المنصورية، أوتوستراد الدامور، حي مار جريس (جبيل)، وفي حرم – الحدث.محافظة :حرائق أعشاب في حنوش، بين راس نحاش وحامات (قضاء البترون)، إصْنُون، كفرحزير، مكب نفايات بين شكا وكفرحزير (قضاء زغرتا)، بالإضافة إلى حريق أعشاب وأشجار في بلدة الحبالصة، وحريق أشجار زيتون بين مفرق خريبة الجندي وكروم عرب.محافظة لبنان الجنوبي:حرائق أعشاب وأشجار في ، السكسكية، المالكية، دير قانون رأس ، صريفا، على طريق عام دردغيا – بافليه، بين بلدتي دبعال وبافليه، فضلًا عن حريق أعشاب وأشجار في بلدة حيداب – قضاء جزين.محافظة – :حريق حصيد في سهل الطيبة، وحرائق أعشاب في منطقة السفري.محافظة :حريق مكب نفايات في المصنع، حريق أعشاب في كل من ، ، قب الياس، مجدل عنجر، مكسة، المعلقة، امُّل.وإذ تُشيد المديرية العامة للدفاع المدني بتفاني العناصر وجهوزيتهم في مواجهة ظروف ميدانية صعبة، تنوّه بالتعاون المثمر مع اللبناني، وخصوصًا من خلال تدخل الطوافات التابعة للقوات الجوية، الذي أسهم في تعزيز فعالية عمليات الإخماد. وتجدّد المديرية دعوتها المواطنين إلى الامتناع التام عن إشعال النيران في الأعشاب والأحراج، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للسلامة العامة والبيئة، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو طارئ عبر الاتصال على الرقم ١٢٥، أو عبر خدمة واتساب على الرقم 70192693 للتدخل وتقديم المساعدة بأقصى سرعة ممكنة".