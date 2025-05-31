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لبنان

اعتصام في طرابلس رفضاً لعرض كوميدي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 15:39
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نفّذ عدد من الشبان في طرابلس - الميناء اعتصاماً أمام مسرح "ستيريو كواليس" احتجاجاً على عرض كوميدي اعتبروه مسيئاً ومخالفاً لقيم المدينة الدينية والاجتماعية.
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ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تندد بما وصفوه بـ"العروض المنحرفة التي تضرب أخلاق المجتمع".
 
 
وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية في محاولة لتفريق المعتصمين وإنهاء التحرك، فيما شهد الاعتصام حضور بعض رجال الدين الذين أعلنوا تضامنهم مع المحتجين ورفضهم لإقامة هذا النوع من العروض في المدينة.

يُذكر أن العرض ذاته كان قد مُنع في مدينة صيدا سابقاً، بينما لم تتخذ أي إجراءات مماثلة في طرابلس حتى الساعة، ما أثار استياء في أوساط المعتصمين الذين وجّهوا انتقادات للمرجعيات السياسية والدينية والاجتماعية في المدينة، محمّلين إياها مسؤولية حماية القيم العامة ومنع تكرار مثل هذه الأنشطة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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