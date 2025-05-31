اعتصام في طرابلس رفضاً لعرض كوميدي

نفّذ عدد من الشبان في - الميناء اعتصاماً أمام مسرح "ستيريو كواليس" احتجاجاً على عرض كوميدي اعتبروه مسيئاً ومخالفاً لقيم المدينة والاجتماعية.

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ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تندد بما وصفوه بـ"العروض المنحرفة التي تضرب أخلاق المجتمع".



وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية في محاولة لتفريق المعتصمين وإنهاء التحرك، فيما شهد الاعتصام حضور بعض رجال الدين الذين أعلنوا تضامنهم مع المحتجين ورفضهم لإقامة هذا النوع من العروض في المدينة.



يُذكر أن ذاته كان قد مُنع في مدينة سابقاً، بينما لم تتخذ أي إجراءات مماثلة في طرابلس حتى الساعة، ما أثار استياء في أوساط المعتصمين الذين وجّهوا انتقادات للمرجعيات السياسية والدينية والاجتماعية في المدينة، محمّلين إياها مسؤولية حماية القيم العامة ومنع تكرار مثل هذه الأنشطة.